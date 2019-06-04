ГЭЦ проведет 9 июня выпускной экзамен для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр проведет 9 июня второй этап выпускных экзаменов для учеников 9-х классов средних общеобразовательных школ Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гёйгёльского, Имишлинского, Кюрдамирского, Огузского, Габалинского, Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шемахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов.

Как сообщили Report в центре, в этот день в целом предусматривается, что экзамены сдадут 40234 учащихся.

Участники экзаменов могут распечатать посредством интернета свои "Пропускные листы на экзамен".

Экзамен начнется в 11:00.

В некоторых экзаменационных зданиях предусмотрено применение программно-технического обеспечения на основе технологии Face Recognition (распознавание лица).

В названных городах и районах для второго этапа выступного экзамена ученикам 9-х классов выделено 89 зданий.

Для управления экзаменами в целом выделено 89 общих руководителей экзаменационного процесса, 279 руководителей экзаменами и 3340 наблюдателей, 286 сотрудников, организующих пропуск в здание.