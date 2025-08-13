О нас

ГЭЦ объявил прием на вакантные плановые места в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале выбора специальностей для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2025/2026 учебный год.
Наука и образование
13 августа 2025 г. 10:36
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о начале выбора специальностей для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2025/2026 учебный год.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Прием на вакантные места проводится на конкурсной основе по результатам баллов, набранных в первой или второй попытке вступительных экзаменов, проведенных 16 февраля и 11 мая. К конкурсу допускаются бакалавры, соответствующие определенным минимальным требованиям и получившие право участвовать в выборе специальности.

Непрохождение регистрации в учебном заведении в установленный срок бакалавром, поступившим в магистратуру, расценивается как отказ от обучения по специальности.

Бакалавры должны войти на соответствующую страницу на интернет-сайте ГЭЦ до 23:59 18 августа, указать коды выбранных специальностей и подтвердить их. Каждый бакалавр может выбрать до 20 кодов.

Версия на азербайджанском языке Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

