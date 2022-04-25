ГЭЦ объявил прием документов в резидентуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил прием документов в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил прием документов в резидентуру на 2022/2023 учебный год.

Как сообщает Report, прием заявлений на участие в экзамене в резидентуру осуществляется по интернету.

Для участия в первой попытке первого этапа приема в резидентуру кандидаты должны создать заявление в личном кабинете и оплатить взнос (60 AZN) с 25 апреля по 5 мая 2022 года, во второй попытке первого этапа – с 1 по 5 июня 2022 года.

Экзамен по оценке базовых знаний планируется провести 5 мая, повторный экзамен (вторая попытка) – 19 июня, экзамен по специализации - 21 августа.

На всех этапах на экзамен отводится 2 часа 30 минут.