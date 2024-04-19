Депутат: Цены на обучение в частных школах в Азербайджане космические

Стоимость обучения в частных школах в Азербайджане достигла космических цифр.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы сказала на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

При этом парламентарий отметила, что в стране достаточно частных школ, в частности в Баку.

"Каждая частная школа сама устанавливает плату за обучение. Где-то цены достигли уже космических цифр. Необходимо прояснить ряд вопросов, связанных с тем, как регулируются цены в частных школах, на какие критерии опираются при их определении", - сказала депутат.