Baku Business Factory провел семинар в Азербайджанском университете туризма и менеджмента

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) организовал семинар в Азербайджанском университете туризма и менеджмента.

Как сообщает Report, целью семинара на тему "Как я построил бизнес в годы студенчества" является повышения интереса молодежи к бизнесу, их просвещение в этой области.

Проектный менеджер ВBF Тогрул Самедов рассказал студентам о секретах построения личного бизнеса, а также о трудностях, с которыми он столкнулся в годы студенчества, о существующих проблемах.

Он отметил, что основными условиями построения бизнеса являются правильная оценка и использование возможностей, решение проблем, целенаправленная и упорная работа, риск.

В конце Т.Самедов ответил на вопросы студентов.

Было отмечено, что подобные презентации будут проводиться и в других университетах.