Бакинская высшая школа нефти и компания ABB подписали Меморандум о сотрудничестве

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и компанией ABB.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что Азербайджан является первой нефтедобывающей страной.

Э.Гасымов довел до внимания гостей, что нефтегазовая и химическая отрасли играют основную роль в развитии экономики страны и подготовка кадров по этим отраслям является важным направлением в деятельности ГНКАР. Упоминая о международных проектах, реализуемых ГНКАР в Азербайджане и в зарубежных странах, ректор также подробно информировал гостей об истории создания, успехах, достигнутых за короткое время, будущих планах, перспективах вуза и установленных связях с ведущими нефтегазовыми предприятиями мира.

Глава Представительства компании ABB в Азербайджане Рустам Гасымов выступил с презентацией на тему "Влияние компании ABB на развитие местной инфаструктуры". Он отметил, что компания ABB, учрежденная в 1883 году и главный офис которого находится в Цюрихе, являясь одним из ведущих предприятий в области электротехнологии и автоматики, действует более чем в 100 странах мира.

Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между БВШН и компанией ABB.

Член Парламента Великобритании, торговый посланник британского премьера по Азербайджану, Казахстану и Туркменистану Чарльз Хендри выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. Говоря о развитии связей между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования, Ч.Хендри отметил заинтересованность в расширении связей не только в энергетической и гуманитарной сферах, а также в сфере образования.