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    ​Замминистра иностранных дел Азербайджана выступит на заседании Постоянного совета ОБСЕ

    В ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ будет обсуждена текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов выступит на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 11 февраля. Как сообщает Report, в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ будет обсуждена текущая ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

    Постоянный совет является основным постоянно действующим органом по выработке решений ОБСЕ, он собирается еженедельно в Вене для обсуждения текущего положения дел в зоне внимания ОБСЕ и для выработки соответствующих решений.

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