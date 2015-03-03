В Саратове прошел вечер памяти жертв трагедии в Ходжалы

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Саратовском исламском комплексе состоялось памятное собрание, посвященное геноциду азербайджанцев – Ходжалинской трагедии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, почтить память погибших пришли представители азербайджанской общины, председатель правления национально-культурной автономии азербайджанцев региона Хаджимурат Мурадов, муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов и президент Ассоциации национально-культурных объединений Саратовской области Салман Мусаев.

"Собрания, посвященные этой трагедии, проходят по всему миру. Мы должны помнить не только о своих праздниках, но и горестных событиях. Передавать эти знания из поколения в поколение, чтобы потомки знали свою историю и никогда не соглашались с несправедливостью", — цитирует Мукаддаса Бибарсова пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

Эти события произошли 23 года назад. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования устроили массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжал. Сегодня рядом стран это преступление расценивается, как геноцид азербайджанского народа (Пакистан, Мексика, часть штатов Америки, Чехия, Иордания и другие). В результате этой трагедии погибли 613 человек, из них 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, были ранено, 150 человек пропали без вести, 1275 человек побывали в заложниках.