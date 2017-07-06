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    В МИД России прокомментировали обстрел Арменией села Алханлы Физулинского района

    МИД РФ: Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие в карабахском конфликте

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России выражает соболезнования родным и близким погибших в ходе недавнего инцидента в селе Алханлы Физулинского района.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие, призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации", - заявила М.Захарова.

    Она отметила, что официальная Москва поддерживает последнее заявление Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров.

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