​Новруз Мамедов: США оказывают прямую финансовую поддержку сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан зачастую становится объектом безосновательной критики некоторых западных политиков, которые никак не могут смириться с независимой позицией Азербайджана". Как сообщает Report, об этом в интервью Lenta.ru заявил заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

"Азербайджан строит международные отношения на равноправной и взаимовыгодной основе, и страны Запада, в том числе и США, - не исключение", - заявил Н.Мамедов.

Он подчеркнул, что в позиции Азербайджана отсутствует двойственность, и официальный Баку всегда выступал сторонником последовательного диалога, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела других стран.

Заместитель руководителя Администрации Президента выразил недоумение позицией отдельных стран и ярко выраженной политикой двойных стандартов.

Н.Мамедов отметил, что некоторые зарубежные критики стараются "демонизировать" Азербайджан.

"Сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха оказывается прямая финансовая поддержка со стороны США, тогда как в аналогичных ситуациях в других регионах континента США реализуют политику санкций и запрещают своим финансовым структурам деятельность на данных территориях", - сказал он.