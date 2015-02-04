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    ​Новруз Мамедов: США оказывают прямую финансовую поддержку сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха

    Азербайджан строит международные отношения на равноправной и взаимовыгодной основе

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан зачастую становится объектом безосновательной критики некоторых западных политиков, которые никак не могут смириться с независимой позицией Азербайджана". Как сообщает Report, об этом в интервью Lenta.ru заявил заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

    "Азербайджан строит международные отношения на равноправной и взаимовыгодной основе, и страны Запада, в том числе и США, - не исключение", - заявил Н.Мамедов.

    Он подчеркнул, что в позиции Азербайджана отсутствует двойственность, и официальный Баку всегда выступал сторонником последовательного диалога, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела других стран.

    Заместитель руководителя Администрации Президента выразил недоумение позицией отдельных стран и ярко выраженной политикой двойных стандартов.

    Н.Мамедов отметил, что некоторые зарубежные критики стараются "демонизировать" Азербайджан.

    "Сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха оказывается прямая финансовая поддержка со стороны США, тогда как в аналогичных ситуациях в других регионах континента США реализуют политику санкций и запрещают своим финансовым структурам деятельность на данных территориях", - сказал он.

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