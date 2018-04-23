Сопредседатели Минской группы ОБСЕ о последних политических событиях в регионе

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха распространили заявление в связи с последними политическими событиями, происходящими в регионе.

Как передает Report, документ опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

"В свете недавних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают критическую важность уважения режима прекращение огня в это чувствительное время и, в частности, призывают оставить в тылу фронта тяжелое вооружение", - говорится в заявлении.

Сопредседатели призывают стороны конфликта принять неотложные меры для снижения напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее для возобновления интенсивных переговоров, чтобы найти долгосрочное и мирное решение конфликта.