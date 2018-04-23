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    Сопредседатели Минской группы ОБСЕ о последних политических событиях в регионе

    Minsk qrupunun həmsədrləri bölgədə baş verən son siyasi hadisələrlə bağlı bəyanat yayıb

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха распространили заявление в связи с последними политическими событиями, происходящими в регионе.

    Как передает Report, документ опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

    "В свете недавних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают критическую важность уважения режима прекращение огня в это чувствительное время и, в частности, призывают оставить в тылу фронта тяжелое вооружение", - говорится в заявлении.

    Сопредседатели призывают стороны конфликта принять неотложные меры для снижения напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее для возобновления интенсивных переговоров, чтобы найти долгосрочное и мирное решение конфликта.

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