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    Сопредседатель МГ ОБСЕ от США побывал в Нагорном Карабахе

    Эндрю Шофер проводит ознакомление с ситуацией в регионе

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер побывал в Нагорном Карабахе.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ханкенди он встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном. 

    Напомним, сопредседатель МГ ОБСЕ от США проводит ознакомление с ситуацией в регионе.

    Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут официальные встречи в Ереване 6 октября и в Баку - 7 октября. Посредники в ходе визита обсудят повестку планирующейся предстоящей встречи президентов Азербайджана и Армении. 

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