Сопредседатель МГ ОБСЕ от США побывал в Нагорном Карабахе

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер побывал в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ханкенди он встретился с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

Напомним, сопредседатель МГ ОБСЕ от США проводит ознакомление с ситуацией в регионе.

Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут официальные встречи в Ереване 6 октября и в Баку - 7 октября. Посредники в ходе визита обсудят повестку планирующейся предстоящей встречи президентов Азербайджана и Армении.