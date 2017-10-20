Президент: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом на встрече в Ташкенте с делегацией, возглавляемой председателем Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что позиция официального Ташкента по вопросу нагорно-карабахского конфликта неизменна: "Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта Узбекистан видит в безоговорочном выполнении резолюций Совета Безопасности ООН".