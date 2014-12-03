Президент Азербайджана: Нападение армянских вертолетов было сознательной провокацией

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Очень жаль, что мы не можем говорить об успехах в переговорном процессе. Причина достаточно ясная и простая. У нас сложилось мнение, что Армения не желает мира и урегулирования этого вопроса, и хочет оставить все так, как есть. Другим словом, Армения хочет сохранить статус-кво. Хотя президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции неоднократно заявляли о неприемлемости статуса-кво и необходимости его изменения".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время интервью информационному телеканалу "Россия-24" Всероссийской государственной телерадиовещательной компании.

Президент добавил, что изменение статуса-кво означает освобождение территорий Азербайджана от оккупации: "Это - основное условие для урегулирования конфликта. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт отличается от остальных конфликтов постсоветского пространства тем, что для его урегулирования существуют резолюции Совета безопасности ООН. Да еще ни одно, а целых четыре резолюции. В указанных документах требуется незамедлительное и безоговорочное освобождение оккупированных азербайджанских территорий. Уже более 20-и лет данные резолюции не выполняются.

Армения не обращает внимания на данные резолюции. Так как механизма их реализации нет. Данные резолюции должны составлять основу урегулирования конфликта, так как другой вариант просто неприемлем. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана. Нагорный Карабах называется "нагорным" потому, что существует еще и Низменный Карабах. Карабах - древняя азербайджанская территория. Сегодня часть Нагорного Карабаха находится под оккупацией. Оккупированы не только территории в пределах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но и территории, расположенные вне НКАО, то есть территории, где вообще нет армянского населения. Мы подверглись этнической чистке, на сегодняшний день определенная часть наших территорий находится под оккупацией.

То есть, для решения данного вопроса существует юридическая база. Это - резолюции Совета безопасности ООН. Существует историческая база. Потому, что слово "Карабах" - азербайджанского происхождения. Это хорошо известно историкам и людям, занимающимся данной темой и историей региона. Своими действиями Армения всячески пытается нарушить переговорный процесс.

В августе президент Путин провел встречу с президентами Азербайджана и Армении в Сочи, в сентябре госсекретарь Керри аналогично провел встречу с нами, и в конце октября президент Франции Олланд также пригласил президентов Азербайджана и Армении на встречу в Париже, и мы провели и двусторонние, и трехсторонние дискуссии. И одна из тем, помимо собственно урегулирования конфликта и переговорного процесса, касалась укрепления мер доверия с тем, чтобы было меньше инцидентов на линии соприкосновения, и с тем, чтобы стороны больше доверяли друг другу. Обе стороны – и армянская, и азербайджанская позитивно оценили встречу в Париже и в своих публичных комментариях об этом говорили. Но буквально через две недели Армения начала проводить так называемые военные учения на оккупированной части нашей территории. Причем, эти учения они проводили не в Армении и даже не в пределах Нагорно-Карабахской автономной области, а на территории Агдамского района Азербайджана, буквально вдоль линии соприкосновения. По их же собственным данным, там участвовало 47 тысяч военнослужащих и тысячи видов техники. Спрашивается, какая была необходимость сразу после позитивной встречи в Париже устраивать провокации?! Более того, в течение нескольких дней, когда эти учения шли, Азербайджан сохранял спокойствие и проявлял терпение, никак на это не реагируя. Видимо, армянская сторона этим не удовлетворилась и предприняла попытку военной атаки на наши позиции боевыми вертолетами Ми-24. Когда эти вертолеты уже практически атаковали позиции наших войск, наша армия вынуждена была сбить один из вертолетов. То есть это была сознательная провокация с тем, чтобы спровоцировать нас на ответные действия и тем самым использовать это как предлог для того, чтобы опять подорвать переговорный процесс.

Я думаю, что Минская группа ОБСЕ должна была более четко отреагировать на эту армянскую провокацию и осудить их за такие действия. Но поскольку этого не происходит, им все сходит с рук. Поэтому перспективы урегулирования в 2015 году будут зависеть от нескольких факторов, и одним из них является способность посредников убедить армянскую сторону в том, что урегулирование конфликта выгодно также и им".



