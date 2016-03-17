Президент Австрии: Я знаю о разочаровании Азербайджана усилиями Минской группы ОБСЕ

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Австрийское председательство в ОБСЕ в 2017 году будет опираться на отличную работу нынешнего немецкого председательства в ОБСЕ. Мы в курсе о таком главном и чувствительном вопросе, как нагорно-карабахский конфликт. Резкое увеличение насилия в 2015 году вдоль линии соприкосновения является предметом серьезной озабоченности". Как сообщает Report, об этом в интервью The Business Year заявил президент Австрии Хайнц Фишер.

Напомним, в 2017 году председательство в ОБСЕ перейдет от Германии к Австрии.

"Я знаю о разочаровании Азербайджана усилиями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, тем не менее, мы уверены, что Минская группа является единственной практической платформой для решения конфликта", - сказал Х.Фишер.

По словам президента, решение конфликта, основывающееся на мадридских принципах, все еще находится на столе переговоров. Президент выразил готовность Австрии в содействии решению этого долго длящегося конфликта.