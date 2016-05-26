Президент Австрии: Резкое увеличение насилия вдоль линии соприкосновения вызывает серьезную озабоченность

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Резкое увеличение насилия в 2015 году вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта является предметом серьезной озабоченности. Как сообщает Report, об этом заявил президент Австрии Хайнц Фишер в интервью журналу The Business Year, комментируя председательство Австрии в ОБСЕ в 2017 году.

Президент отметил, что Австрия, в целом, придает большое значение многосторонней дипломатии и Австрийское председательство в ОБСЕ будет опираться на работу нынешнего председательства Германии в ОБСЕ.

"Мы полностью отдаем себе отчет в главном и чувствительном вопросе нагорно-карабахского конфликта. Резкое увеличение насилия в 2015 году вдоль линии соприкосновения является предметом серьезной озабоченности. Я понимаю разочарование Азербайджана по отношению к усилиям сопредседателей Минской группы в решении вопроса. Тем не менее, мы убеждены в том, что Минская группа является единственной практической площадкой для разрешения конфликта", - заявил Х. Фишер.

Он подчеркнул, что Австрия готова оказать содействие в прогрессе на пути к решению этого конфликта.