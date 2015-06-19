​Правящая партия прокомментировала решение, вынесенное ЕСПЧ касательно жалобы вынужденных переселенцев

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов выразил отношение к решению, вынесенному Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) касательно жалобы азербайджанских вынужденных переселенцев.

В заявлении Report С.Новрузов сказал, что данное решение Европейского суда представляет важное значение.

Официальный представитель ПЕА заявил, что вынесенное Европейским судом решение подтвердило, что Армения является страной-оккупантом.

Он призвал обратиться в суд каждого, кто пострадал в результате армянской оккупации: "С требованием о восстановлении своих прав в суд должны обратиться не только лачинцы, но и вынужденные переселенцы из других районов и изгнанные из Армении беженцы, так как их дома, имущество и все нажитое осталось в Армении.

В результате оккупации Нагорного Карабаха людям был нанесен значительный материальный ущерб. Их имущество было присвоено армянами, были разрушены исторические памятники и музеи. Все эти факты должны быть документированы и представлены в суд".

Напомним, что несколько дней назад Большая палата Европейского суда по правам человека огласила свое решение касательно жалобы азербайджанских вынужденных переселенцев. Согласно решению, были нарушены права вынужденных переселенцев, лишенных возможности доступа к своей собственности.

Дело "Чирагов и другие против Армении" было представлено на рассмотрение Евросуда в апреле 2005 года.

Изгнанные в 1992 году в результате оккупации Армении с родных территорий и не сумевшие вернуться в свои дома вынужденные переселенцы из Лачинского района Азербайджанской Республики обратились с жалобой в суд. Жалоба была подана в апреле 2005 года и принята судом на производство.