На заседании Сената Италии прозвучало заявление по Ходжалинскому геноциду

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава итальяно-азербайджанской группы межпарламентской дружбы сенатор Серджио Дивина, а также сенаторы Мария Ризотти и Ганс Бергер выступили на пленарном заседании Сената по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, сенаторы рассказали о зверствах, совершенных армянами в отношении гражданского населения Ходжалы, человеческих потерях и жестоких пытках над жертвами.

Парламентарии также дали информацию об армяно-азербайджанском конфликте, совершенном Арменией геноциде, потребовав наказания лиц, в настоящее время руководящих страной и несущих прямую ответственность за Ходжалинский геноцид.

Они призвали итальянский парламент и правительство не оставаться равнодушными к этой трагедии и признать геноцид для того, чтобы предотвратить подобные преступления против человечества в будущем.