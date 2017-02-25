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    На заседании Сената Италии прозвучало заявление по Ходжалинскому геноциду

    Сенаторы призвали итальянский парламент и правительство не оставаться равнодушными к этой трагедии

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава итальяно-азербайджанской группы межпарламентской дружбы сенатор Серджио Дивина, а также сенаторы Мария Ризотти и Ганс Бергер выступили на пленарном заседании Сената по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, сенаторы рассказали о зверствах, совершенных армянами в отношении гражданского населения Ходжалы, человеческих потерях и жестоких пытках над жертвами.

    Парламентарии также дали информацию об армяно-азербайджанском конфликте, совершенном Арменией геноциде, потребовав наказания лиц, в настоящее время руководящих страной и несущих прямую ответственность за Ходжалинский геноцид.

    Они призвали итальянский парламент и правительство не оставаться равнодушными к этой трагедии и признать геноцид для того, чтобы предотвратить подобные преступления против человечества в будущем.

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