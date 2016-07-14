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    ​На линии противостояния войск Армении и Азербайджана будет проведен очередной мониторинг

    На юге от города Горадиз Физулинского района Азербайджана планируется проведение очередного мониторинга

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 июля на линии противостояния войск Армении и Азербайджана на юге от города Горадиз Физулинского района Азербайджанской Республики планируется проведение очередного мониторинга. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, мониторинг на территории, контролируемой Азербайджанскими Вооруженными силами проведут полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле, Саймон Тиллер и представитель Группы высокого планирования (ГВП) полковник-лейтенант Дэн Харвей.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Питер Шведберг и руководитель ГВП полковник Ганс Лампалзер.

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