МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения не соблюдают режим прекращения огня

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения не соблюдают режим прекращения огня. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, за прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта нарушили режим прекращения огня 90 раз.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Алибейли и Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гызылоба, Чайлы, Чилябурт Тертерского района, Намирли, Кянгярли, Шихлар, Мярзили, Тазакенд, Юсифджанлы, Гиямаддинли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы, Горган, Алханлы Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёль, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.