Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 73 раза

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 73 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Ангепар Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах и в селе Алибейли Товузского района, а также с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноембрянского района - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Гаймаглы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Гызыл Оба Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Марзили, Шихлар, Баш Гарванд, Кенгерли, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Караханбейли, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Вейсаллы, Физулинского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.