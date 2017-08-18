Минобороны Азербайджана: Распространенные Арменией документы лживы и вымышлены

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "В последние дни на сайтах, находящихся под контролем министерства обороны Армении, распространяются рассчитанные на внутреннюю аудиторию ложные и поддельные информации об армии Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, хочет показать, что якобы информирована о Вооруженных силах Азербайджана.

Одним из указанных в письме моментов является невероятное раздувание информации о потерях в ходе апрельских боев 2016 года, и умышленном завышении цифры.

"Подобная фальсификация вражеской стороны является очередным предпринятым армяноподобным неудачным шагом в ответ на сообщения о фактах негативных случаев в армянской армии, распространенных в прессе Азербайджана в последние дни.

Министерство обороны заявляет, что распространенная информация и документы полностью лживы и вымышлены, абсолютно недопустимо их распространение азербайджанской прессой и обсуждение в социальных сетях. Призываем не поддаваться на пропаганду, поскольку распространяемые сообщения дезинформирующего характера служат вражеским интересам", - говорится в сообщении.