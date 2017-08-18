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    Минобороны Азербайджана: Распространенные Арменией документы лживы и вымышлены

    Фальсификация вражеской стороны является очередным предпринятым неудачным шагом в ответ на сообщения о фактах негативных случаев в армянской армии

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "В последние дни на сайтах, находящихся под контролем министерства обороны Армении, распространяются рассчитанные на внутреннюю аудиторию ложные и поддельные информации об армии Азербайджана".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

    Отмечается, что армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, хочет показать, что якобы информирована о Вооруженных силах Азербайджана.

    Одним из указанных в письме моментов является невероятное раздувание информации о потерях в ходе апрельских боев 2016 года, и умышленном завышении цифры.

    "Подобная фальсификация вражеской стороны является очередным предпринятым армяноподобным неудачным шагом в ответ на сообщения о фактах негативных случаев в армянской армии, распространенных в прессе Азербайджана в последние дни.

    Министерство обороны заявляет, что распространенная информация и документы полностью лживы и вымышлены, абсолютно недопустимо их распространение азербайджанской прессой и обсуждение в социальных сетях. Призываем не поддаваться на пропаганду, поскольку распространяемые сообщения дезинформирующего характера служат вражеским интересам", - говорится в сообщении.

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