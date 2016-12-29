Минобороны Азербайджана: Прибегнувший к провокации враг понес большие потери, азербайджанский солдат пропал без вести

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 29-го декабря утром при попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа Вооруженных cил Армении попала в засаду подразделений Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе вооруженного столкновения противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить. В результате боя военнослужащий Азербайджанской армии, солдат Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести. Проводятся соответствующие меры по его обнаружению.

Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению, и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет подобные провокации.

Министерство обороны заявляет, что если и в дальнейшем противник будет продолжать подобные действия, то он подвергнется более тяжелым потерям.