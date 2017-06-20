Минобороны: Армянская сторона демонстрирует себя "героями на бумаге"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "В социальных сетях Армении распространены ложные и дезинформирующие сведения. Мы заявляем, что на должности, о которой говорит армянская сторона, вообще не служит военный по имени Натиг Гурбанов".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Использование таких дешевых новостей дезинформирующего характера пропагандистской машиной врага похоже на ситуацию, в которой утопающий пытается схватиться за соломинку, чтобы спастись. Враг, совершающий неудачные попытки, хочет показать себя героем на бумаге и в виртуальном пространстве.

Как сообщалось ранее, 16-17 июня армянские Вооруженные силы потеряли 6 военнослужащих. Враг вынужден ежедневно под различными предлогами предоставлять информацию о многочисленных раненых, тем самым пытаясь успокоить внутреннюю аудиторию", - сообщили в министерстве обороны Азербайджана.