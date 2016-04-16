Минобороны Азербайджана подтвердило информацию об обнаружении тела азербайджанского военнослужащего

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Подтверждена информация армянской стороны об обнаружении тела погибшего азербайджанского военнослужащего.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"В настоящее время ведутся подготовительные и координационные работы с соответствующими структурами по получению тела", - говорится в сообщении.

Отметим, что армянские СМИ распространили информацию о том, что в ночь на 16 апреля на линии соприкосновения войск было найдено тело азербайджанского военнослужащего. Его имя и должность не разглашаются. Недавно Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников распространила информацию об отсутствии сведений о судьбе младшего сержанта Бахышова Сеймура Гуламгусейн оглу и продолжении поисковых работ для выяснения его дальнейшей судьбы.