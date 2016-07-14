МИД России: Переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию ведется очень долго

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Любое конструктивное содействие мирному процессу будет идти на пользу, все зависит от того, каким будет вклад".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вовлеченность Турции в урегулирование карабахского конфликта, и предстоящий визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Баку.

"Я хочу, чтобы диалог прошел конструктивно и принес и той и другой стороне мир. Это очень важно. Переговорный процесс ведется очень долго. На определенных этапах были ожидания, однако потом возникали жертвы, новые витки напряженности. Важно, чтобы все команды играли на общий результат, а именно - прекращение насилия", - заявила Захарова.