МИД прокомментировал информацию об организации НПО "Music for peace" концерта на оккупированных азербайджанских территориях

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало информацию об организации 6 февраля НПО "Music for peace" концертной программы на оккупированных армянами азербайджанских территориях.

Как сообщает Report, в распространенном от имени руководителя пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева комментарии говорится, что между миссией и названием организации, заявляющей "о музыке во имя мира", существуют противоречия: "Организация концерта на азербайджанских территориях, оккупированных Арменией в результате военной агрессии и террора, подвержение более 1 млн. азербайджанцев кровавой этнической чистке служит не миру, а содействию нарушения прав более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, оккупации, этнической чистке".

Х.Гаджиев добавил, что осознав свою ответственность, организация "Music for peace" должна отказаться от подобных провокационных действий. В противном случае лица, намеренные незаконно посетить оккупированные азербайджанские территории, будут включены в список нежелательных лиц Азербайджана.

"В то же время перед ЮНЕСКО будет поднят вопрос о том, на каком основании данная организация пользуется на своем сайте логотипом ЮНЕСКО", - добавил Х.Гаджиев.