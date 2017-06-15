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    Лукашенко: Нагорно-карабахский конфликт нужно решать без иностранного вмешательства

    Президент Беларуси: Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов© president.gov.by

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Конфликты на постсоветском пространстве,в том числе нагорно-карабахский конфликт, нужно решать без иностранного участия. Как сообщает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко  на встрече с госсекретарями советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    "Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств", - подчеркнул президент Беларуси.

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