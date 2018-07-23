Хикмет Гаджиев: Баку ждет предложений от МГ ОБСЕ по поводу встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге журналистам.

"Мы ждем предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по встрече глава МИД Азербайджана и Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования. В целом, Азербайджан выступает за проведение субстантивных переговоров", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, официальный Баку не считает сепаратистский режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, в качестве стороны переговоров.

"Официальный Баку намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта только с армянским руководством", - добавил он.