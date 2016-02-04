Штайнмайер: Германия выступает за интенсификацию переговоров по нагорно-карабахскому конфликту под эгидой МГ ОБСЕ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Германия выступает за интенсификацию переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом пишет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье, посвященной обеспечению безопасности в Европе.

"Вооруженные столкновения на линии соприкосновения и границе между Арменией и Азербайджаном дают нам повод для беспокойства", - говорится в статье действующего председателя.

По мнению главы МИД Германии, еще одним важным шагом в направлении урегулирования является создание механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня.

Штайнмайер подчеркивает, что не считает нерешенные конфликты в Приднестровье, Нагорном Карабахе и на Южном Кавказе "замороженными".

"Каждый год они продолжают доставлять трудности людям, которых затронул конфликт, а также привносят стагнацию в регион. Мы хотим стабилизировать режим прекращения огня, выстроить доверие и улучшить жизнь людей, принимая небольшие, но реальные шаги, такие как повышение экономического обмена", - считает министр внешнеполитического ведомства Германии.