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    Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Латвии нагорно-карабахское урегулирование

    Также обсуждены актуальные вопросы азербайджано-латвийского сотрудничества© Report

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым нагорно-карабахский конфликт.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Раймонд Вейонис по итогам встречи.

    "Мы с министром иностранных дел Азербайджана обсудили вопросы международного значения. В частности, мы обсуждали нагорно-карабахскую тематику, отношения и сотрудничество ЕС и Азербайджана, вопрос продолжения переговоров официальных Баку и Брюсселя о заключении договора о сотрудничестве", - отметил Р.Вейонис.

    По его словам, наряду с этим стороны обсудили актуальные вопросы азербайджано-латвийского сотрудничества.

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