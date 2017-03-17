Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом Латвии нагорно-карабахское урегулирование

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Раймонд Вейонис по итогам встречи.

"Мы с министром иностранных дел Азербайджана обсудили вопросы международного значения. В частности, мы обсуждали нагорно-карабахскую тематику, отношения и сотрудничество ЕС и Азербайджана, вопрос продолжения переговоров официальных Баку и Брюсселя о заключении договора о сотрудничестве", - отметил Р.Вейонис.

По его словам, наряду с этим стороны обсудили актуальные вопросы азербайджано-латвийского сотрудничества.