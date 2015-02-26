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    Генсек ОИС: Трагедия в Ходжалы является результатом незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана

    Мадани выразил полную поддержку усилиям Азербайджана положить конец оккупации

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани почтил память жертв Ходжалинского геноцида, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС.

    Мадани заявил, что трагедия в Ходжалы стала результатом незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана. Генеральный секретарь напомнил о резолюции, принятой в рамках  41-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Джидде в прошлом году,  в которой действия, совершенные в отношении гражданского населения Азербайджана на оккупированных азербайджанских территориях, названы преступлением против человечества.

    Генеральный секретарь ОИС также вновь выразил полную поддержку "инициативам и усилиям Азербайджана положить конец оккупации своих территорий и восстановить территориальную целостность страны".

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