Генсек ОИС: Трагедия в Ходжалы является результатом незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани почтил память жертв Ходжалинского геноцида, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС.

Мадани заявил, что трагедия в Ходжалы стала результатом незаконной оккупации Арменией территорий Азербайджана. Генеральный секретарь напомнил о резолюции, принятой в рамках 41-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Джидде в прошлом году, в которой действия, совершенные в отношении гражданского населения Азербайджана на оккупированных азербайджанских территориях, названы преступлением против человечества.

Генеральный секретарь ОИС также вновь выразил полную поддержку "инициативам и усилиям Азербайджана положить конец оккупации своих территорий и восстановить территориальную целостность страны".