Ерлан Карин: Президент Назарбаев поднимает нагорно-карабахскую проблему в повестке разных встреч

Астана. 3 декабря. REPORT.AZ/ "В свое время Казахстан предпринимал своего рода усилия по урегулированию карабахского конфликта, и, так или иначе, президент Назарбаев обозначает эту проблему в повестке разных встреч".

Об этом Report сообщил глава Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Ерлан Карин, говоря о том, какую роль может сыграть Казахстан в решении армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам, стороны должны сами приложить усилия для урегулирования конфликта: "Усилия Казахстана направлены, в основном, на снижение влияния каких-либо посторонних факторов".

Е.Карин также сказал, что Казахстан может стать местом для диалога между Западом и Россией: "Я провел анализ, и выяснилось, что после установления напряженной ситуации между Западом и РФ, президент Назарбаев больше всего провел телефонные разговоры в связи с украинским кризисом с Путиным, затем с Минском и Анкарой, а также с Брюсселем".

Он также отметил, что, несмотря на усилия Беларуси в этом плане, официальный Минск не имеет выхода к западным партнерам: "Нам это нужно, чтобы конфликт был решен мирным путем. У нас в связи с этим есть соответствующая позиция".