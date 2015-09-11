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    ​Джон Кирби: США не признают т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе

    США не признают Нагорный Карабах как независимое суверенное государство

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ США не признают результаты так называемых "выборов" в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в пятницу представитель госдепартамента Джон Кирби.

    "В контексте всеобъемлющего урегулирования конфликта мы признаем роль населения в Нагорном Карабахе в решении своего будущего. Но, несмотря на это, США не признают Нагорный Карабах как независимое суверенное государство, и в связи с этим не примут результаты так называемых выборов, которые будут проведены 13 сентября, как влияющие на правовой статус региона".

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