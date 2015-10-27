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    Cопредседатели МГ ОБСЕ приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения - ФОТО

    Уорлик: Повторяющиеся звуки стрельбы вынудили наблюдателей ОБСЕ укрыться. Это недопустимо

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения войск. 

    Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter Джеймс Уорлик.

    По информации Уорлика, в ходе мониторинга были слышны звуки стрельбы: "Повторяющиеся звуки стрельбы вынудили наблюдателей ОБСЕ укрыться. Это недопустимо", - подчеркнул сопредседатель МГ ОБСЕ.  

    Во время мониторинга состоялся переход сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ с противоположной стороны линии соприкосновения войск на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию.

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