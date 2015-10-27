Cопредседатели МГ ОБСЕ приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения - ФОТО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Пьер Андрие (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения войск.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter Джеймс Уорлик.

По информации Уорлика, в ходе мониторинга были слышны звуки стрельбы: "Повторяющиеся звуки стрельбы вынудили наблюдателей ОБСЕ укрыться. Это недопустимо", - подчеркнул сопредседатель МГ ОБСЕ.

Во время мониторинга состоялся переход сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ с противоположной стороны линии соприкосновения войск на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию.