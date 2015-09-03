ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 сентября планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Куропаткино Ходжавендского района.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Питер Сведберг.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Жири Аберле и Евгений Шаров.