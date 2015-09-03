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    ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Мониторинг планируется провести вблизи села Куропаткино Ходжавендского района

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 4 сентября планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Куропаткино Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер  и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Жири Аберле и Евгений Шаров.

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