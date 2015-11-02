Азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 ударов по позициям армян

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 94 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения, с позиций расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.