​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 76 раз за сутки

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 76 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли и Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Кенгярли, Юсифджанлы, Гарагашлы, Баш Гервенд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.