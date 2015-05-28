​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чайлы, Гёйарх, Чилябурт, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Баш Гярвянд, Сарыджалы, Джавахирли Гиямеддинли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Алханлы, Ашагы Абдурахманлы, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.