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    Армянские вооруженные подразделения 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций на некоторых безымянный высотах

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 25 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чайлы Тертерского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского района.

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