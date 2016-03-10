Армянские вооруженные подразделения 124 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 124 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Воскепар, Воскеван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы, Мязям, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили, Новрузлу, Сарыджалы, Джавахирли, Шураабад, Кянгярли, Гарагашлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 124 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.