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    ​Армянские вооруженные формирования 27 раз нарушили режим прекращения огня

    Ответным огнем огневые точки противника подавлены

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 27 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Джавахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района.

    Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены. 

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