Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 26 раз за сутки

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток 26 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, передает Report со ссылкой на министерство обороны.

В сообщении ведомства говорится, что с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы Газахского района, Мунджуглу Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.