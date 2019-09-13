Постпред Азербайджана: Армения пытается принизить значимость резолюций СБ ООН по Карабаху

Ключевые требования Совета безопасности ООН в отношении нагорно-карабахского урегулирования, включая вывод оккупационных войск, до сих пор не выполнены.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Армения пытается принизить значимость резолюций, препятствуя процессу урегулирования конфликта и пытаясь укрепить статус-кво.

"Международное сообщество должно настоять на выполнении резолюций Совбеза ООН, касающихся конфликта в Нагорном Карабахе, и на строгом соблюдении Арменией своих международных обязательств", - заявил Я.Алиев.

Он отметил, что Армения не соблюдает Устав ООН, а позиции Азербайджана по Нагорному Карабаху отражены в документах, представленных СБ и Генассамблее ООН.

Постпред подчеркнул, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов находятся под оккупацией Армении, что несовместимо с международным правом.