ВС Армении нарушили перемирие 28 раз

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Джевахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд и Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.