​ВС Армении нарушили перемирие 23 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района, Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.