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В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами

В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября.
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 19:24
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами

Еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны России.

"Еще 8 военно-транспортных самолетов 11 ноября 2020 года прибыли на аэродромы в город Ереван. Самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - добавляется в сообщении.

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