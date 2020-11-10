Президенты Азербайджана и России встретились в формате видеоконференции

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российский Федерации Владимир Путин встретились в формате видеоконференции.

10 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российский Федерации Владимир Путин встретились в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, Президент России Владимир Путин сказал:

- Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Президент Ильхам Алиев: Добрый вечер Владимир Владимирович.

Президент Владимир Путин: Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации.

Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Благодарю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое я считаю отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием и историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время.

Я хотел бы выразить Вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и, особенно, в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой.

Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо.

Президент Владимир Путин: Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов. Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявление, которое мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию.

Президент Владимир Путин: Да.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин подписали заявление.

Президент Владимир Путин: Благодарю Вас Ильхам Гейдарович.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Президент Владимир Путин: Желаю всего самого доброго. Всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях. Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов. Благодарю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо еще раз, Владимир Владимирович. Благодарю Вас за Ваше личное участие и уверен то, что сегодня произошло останется очень важным историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз.

Президент Владимир Путин: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Всего доброго.

Президент Владимир Путин: До свидания.

Президент Ильхам Алиев: До свидания.