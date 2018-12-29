ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Асрик Джырдахан Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.