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МИД: Вопрос незаконного визита на оккупированные территории членов Палаты представителей Конгресса США изучается

МИД: Вопрос незаконного визита на оккупированные территории членов Палаты представителей Конгресса США изучается
Они спонсируются армянским лобби США и Арменией
© Report

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство иностранных дел изучает вопрос незаконного визита членов Палаты представителей Конгресса США Фрэнка Паллоне и Тулси Габбарда на оккупированные территории Азербайджана".

Об этом сообщил Report глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По словам представителя министерства, после завершения расследования в отношении них будут предприняты соответствующие необходимые шаги: "Эти лица, представляющиеся членами Конгресса США, уже много лет спонсируются армянским лобби США и Арменией и находятся в состоянии полной зависимости от армянского лобби США".

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